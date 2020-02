Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

151,78 EUR -2,99% (27.02.2020, 08:51)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

158,44 EUR (26.02.2020)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

170,17 USD +1,25% (26.02.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:
870747

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:
MSFT

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Eine Umsatzwarnung von Microsoft habe am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft die Aktien des US-Software-Giganten belastet. Sie hätten zuletzt rund ein Prozent auf 168,47 Dollar abgegeben und damit einen Teil ihrer Erholungsgewinne dieses Tages eingebüßt. Mit einem Plus von 1,25 Prozent auf 170,17 Dollar seien sie zuvor aus dem Handel gegangen.Das Unternehmen habe nach Börsenschluss darüber informiert, es werde im dritten Quartal wegen der Coronavirus-Krise sein Umsatzziel in seiner PC-Sparte verfehlen. Ende Januar habe Microsoft für das Segment More Personal Computing einen Umsatz von 10,75 bis 11,15 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Wegen erhöhter Unsicherheiten aufgrund des Virus habe der Konzern damals bereits bewusst eine außergewöhnlich weite Spanne angegeben.Die PC-Sparte von Microsoft umfasse etwa die Windows-Betriebssysteme und Hardware-Produkte wie Surface-Laptops und -Tablets sowie die Spielekonsole Xbox und dazugehörige Artikel. Das Unternehmen habe in seiner Mitteilung betont, dass die Windows-Nachfrage weiterhin hoch sei. Der Ausblick für alle anderen Geschäftsbereiche bleibe unverändert.Die Aktie von Microsoft habe zuletzt im Zuge der Korrektur am Gesamtmarkt ebenfalls deutlich korrigiert. Allerdings sei das Papier auch seit Ende Januar überproportional stark gestiegen. Im Februar habe die Aktie bei 190,70 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Das übergeordnete langfristige Chartbild sei weiterhin intakt. Die nächste wichtige Unterstützung warte jetzt bei 160 Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: