Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (20.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Zum Ende des Jahres rumpele es am Markt noch einmal ordentlich. Auch die Microsoft-Aktie gebe am Montag auf der Handelsplattform Tradegate rund 1,7% ab. Für 2022 habe das Papier aber gute Chancen wieder zu einem Top-Performer zu werden.Seit Jahresbeginn habe die Microsoft-Aktie rund 49% zugelegt und sei damit einer der Top-Performer im NASDAQ 100. Unter den Big-Tech-Werten habe nur Alphabet noch höhere Kursgewinne eingefahren. Das Gros der Analysten bleibe auch für das kommende Jahr positiv gestimmt. 44 von 49 Experten würden die Microsoft-Aktie aktuell zum Kauf empfehlen und ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein Potenzial von 13,6% sehen.Die gute Entwicklung im Bereich Data-Management - egal ob in der Cloud oder On-Premise - würden Microsoft auch für 2022 ein gutes Fundament für weitere Outperformance liefern. Hinzu komme die Stärke im Gaming-Segement, die aktuell beim Management im Fokus stehe und mit der erhöhten Verfügbarkeit der neuen Konsolengeneration im neuen Jahr verstärkt zum Tragen kommen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:283,50 EUR -1,66% (20.12.2021, 13:19)