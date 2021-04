Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Am 27. April stehe beim Software-Giganten Microsoft die Veröffentlichung der Q3-Zahlen an. Mit der Aktie im Aufwärtstrend und einem geschätzten Anstieg des Gewinns pro Aktie von 25% sollte einem neuen Allzeithoch eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Analysten würden ein starkes drittes Quartal (bis Ende März) des US-Konzerns erwarten.Die Corona-Krise, fehlende Digitalisierung und das damit verbundene Home-Office habe viele Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt. Microsoft habe durch hervorragende Infrastruktur und eine breite Palette an Software in dieser Zeit trotzdem brillieren können.Zu den bekanntesten Microsoft-Produkten würden Windows, Office und Xbox gehören. Das fast 30% der Einnahmen aus Server- und Clouddiensten stammen würden, sei privaten Nutzern oft unbekannt. In den letzten Jahren habe Microsoft allerdings mit dem Cloud-Infrastrukturanbieter Azure die Kluft zum Marktführer Amazon.com immer weiter schließen können, da immer mehr Unternehmen ihre Daten und Rechenleistung in die Cloud von Microsoft geben würden.Der Wind blase zwar nicht mehr so stark in die Wachstumssegel von Azure wie vor ein paar Jahren. Dennoch habe im Vorjahresvergleich im Q2 ein Wachstum von 50% verzeichnet werden können.Ausbleibende Kursveränderungen würden dafür sprechen, dass ein hohes Wachstum bereits vor den Earnings eingepreist worden sei. Ein Szenario, das nach dem jüngsten Run-Up der Microsoft-Aktie auch nächste Woche denkbar sei. Sollte Microsoft wie erwartet die Schätzungen der Analysten dieses Jahr wieder in den Schatten stellen, stehe einem neuen Allzeithoch nichts im Wege. Sollten Anleger von den Zahlen jedoch enttäuscht werden, könnte es zu einer Korrektur kommen. Letztgenanntes Szenario schätze "Der Aktionär" aufgrund der anhaltend guten Performance der Microsoft-Produkte in Corona-Zeiten aber als unwahrscheinlicher ein. Die Empfehlung laute daher unverändert: Microsoft long, so Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: