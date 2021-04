NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (14.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) von 245 USD auf 265 USD.Der Software-Hersteller wolle das auf Künstliche Intelligenz und Spracherkennung spezialisierte Unternehmen Nuance Communications für 19,7 Mrd. USD in bar übernehmen, was die zweitgrößte Übernahme nach Linkedin in 2016 darstelle. Microsoft zahle dem Vernehmen nach 56 USD je Nuance-Aktie, was einem Aufschlag von 23% gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag (09.04.) entspreche. Microsoft wolle mit der Übernahme vor allem die Angebote im Bereich Gesundheit stärken. So habe Nuance bspw. eine Lösung, mit der Ärzte Einträge in Patientenakten direkt transkribieren lassen können.Nuance gelte als Pionier im Bereich Spracherkennung (Software des Unternehmens bildete die Grundlage des Sprachassistenten Siri von Apple), wo Microsoft im Vergleich zu anderen Technologiekonzernen noch Nachholbedarf habe. Da Microsoft hier entsprechend spät handle, sei der Preis, den der Konzern für Nuance zahlen müsse, auch sehr hoch (bspw. EV/Umsatz 2021e: 14,3; KGV 2021e: 71,1), denn die Bewertungen von Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz seien die letzten Jahre stark gestiegen. Jedoch sei der Preis nach Erachten des Analysten nicht zu hoch, denn der Markt für Nuance sei sehr groß und biete langfristig großes Wachstumspotenzial. Zudem würden die Lösungen von Nuance eine Vielzahl von Anwendungsgebieten bieten, die sich gut in das Produktportfolio von Microsoft integrieren lassen bzw. dieses sinnvoll erweitern würden.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 2,32 USD/Aktie) von <10% bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Microsoft-Aktie. (Analyse vom 14.04.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:216,80 EUR +0,28% (14.04.2021, 11:16)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:216,75 EUR +0,53% (14.04.2021, 11:02)