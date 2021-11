Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (03.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Für Microsoft laufe es aktuell bestens. Das Papier des Softwareriesen eile von einem Rekordhoch zum nächsten. Ein Ende der Rally sei angesichts der operativen Exzellenz des Konzerns nicht in Sicht. Doch damit würden sich die US-Amerikaner nicht zufrieden geben und bereits in die Zukunft blicken - genauer gesagt in die Metaverse-Zukunft.Im Rahmen der Konferenz "Microsoft Ignite" sei CEO Satya Nadella sehr ausführlich auf die Metaverse-Pläne seines Unternehmens eingegangen. Der Manager verstehe unter Metaverse nicht nur eine neue Plattform, sondern auch eine komplett neue Anwendungsdomäne, so wie World Wide Web zu Beginn der 90er Jahre.Metaverse ermögliche Computer in die reale Welt einzubetten und die reale Welt in Computer. Man habe seit Jahren versucht, eine digitale Abbildung der realen Welt zu verwirklichen. Nun habe man tatsächlich die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen und daran teilzuhaben, ohne dabei seine menschlichen Eigenschaften zu verlieren, so Nadella.Und Nadella habe bereits ein konkretes Anwendungsfeld für seine Metaverse-Welt. Der US-Konzern möchte mit seiner Plattform "Mesh" Teams-Meetings in den virtuellen Raum verlegen. Voraussetzung sei das Tragen der Mixed-Reality-Brille HoloLens. Die Gesprächspartner würden in so einem Meeting dann als Avatare erscheinen.Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: