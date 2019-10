XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei dem Versuch Windows als eigenes Betriebssystem für Smartphones zu etablieren, sei Microsofts damaliger CEO Steve Ballmer kläglich gescheitert. Doch Nachfolger Satya Nadella habe Microsofts letzte Chance erfolgreich genutzt und immerhin die Office-Programme Smartphone tauglich gemacht. Ein Programm steche dabei besonders hervor.So sei das Tabellenkalkulationsprogramm Excel bereits über eine Milliarde Mal auf Android-Geräten installiert worden. Damit reihe sich Excel in eine Reihe mit Facebook und Google. Die Programme rund um Excel und Word könnten dabei bis zu einer Bildschirmgröße von 10,1 Zoll kostenlos genutzt werden.Die gigantischen Downloadzahlen würden zeigen, dass die Office-Programme für viele unverzichtbar geworden seien. Excel und Co seien kaum noch aus den Firmen wegzudenken. Doch dürfte der Erfolg auch wesentlich auf die Kooperation zwischen Samsung und Microsoft zurückzuführen sein, die CEO Nadella Anfang August verkündet habe.Microsoft habe die Nische nach dem Scheitern von Windows Mobile geschickt genutzt und seine Office Programme stark positioniert.Anleger geben aktuell kein Stück aus der Hand, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Börsenplätze Microsoft-Aktie: