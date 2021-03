Offenlegungen



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

199,74 EUR -0,45% (24.03.2021, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

199,46 EUR -1,23% (24.03.2021, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

235,785 USD -0,76% (24.03.2021, 15:35)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) weiterhin zu kaufen.Alle Sparten hätten im letzten Berichtsquartal ein zweistelliges Umsatzwachstum vorweisen können. Den absoluten Wachstumsturbo habe wiederum der Cloud-Bereich dargestellt.Der gesamte Spartenumsatz bei "Intelligent Cloud" sei in Q2 2020/2021 um 23,0% auf USD 14,60 Mrd. gestiegen (Konsens: USD 13,75 Mrd.). Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 50% steigern können (Konsens: +41,4%; Vorquartal: +48%), bei Server-Produkten und Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 26% belaufen. Die Cloud-Erlöse im Unternehmensbereich seien um 34% auf USD 16,7 Mrd. geklettert.Der Bereich "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 14,5% auf USD 15,12 Mrd. gewachsen (Konsens: USD 13,55 Mrd.). Ausgesprochen positiv sei die Entwicklung der Gaming- und Xbox-Erlöse gewesen, welche im Jahresvergleich um starke 40% hätten zulegen können.Die Division "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe ein Wachstum von 12,9% auf USD 13,35 Mrd. gezeigt (Konsens: USD 12,94 Mrd.). LinkedIn habe ein Wachstum von 23% erreichen können, die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich seien um 21% gestiegen.Der Gesamtumsatz in einem Quartal habe erstmals die Marke von USD 40 Mrd. übersprungen und sich im Jahresvergleich um 16,7% auf USD 43,08 Mrd. erhöht (Konsens: USD 40,23 Mrd.). Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,03 ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von USD 1,64 und weiters auch über der höchsten Einzelschätzung am Markt gelegen.Digitale Transformation: Was die Welt im vergangenen Jahr erlebt habe, sei der Beginn einer zweiten Welle der digitalen Transformation, die jedes Unternehmen und jede Branche erfasse. Der Aufbau eigener digitaler Fähigkeiten sei die neue Währung, die die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum eines jeden Unternehmens vorantreibe. Microsoft treibe diesen Wandel mit der größten und umfassendsten Cloud-Plattform der Welt voran.Microsoft unternehme große Anstrengungen, sich als nachhaltiges, ressourcensparendes und soziales Unternehmen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bis 2030 wolle Microsoft CO2-negativ sein, also mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen als es verursache.Microsoft erwarte für das laufende Geschäftsquartal Q3 einen Gesamtumsatz zwischen USD 40,35 Mrd. und USD 41,25 Mrd., sprich im Mittel von USD 40,8 Mrd. und habe damit rd. 3,4% über den aktuellen Markterwartungen von USD 39,44 Mrd. gelegen.Microsoft surfe weiterhin auf der Cloud-Welle und profitiere durch den von der COVID-19 Pandemie verstärkten Trend zu mehr Home-Office, welcher insbesondere den Cloud- und zuletzt auch speziell den Gaming-Erlösen einen Schub verliehen habe. Die durch die Pandemie auf globaler Ebene nochmals verstärkten und beschleunigten Digitalisierungsprojekte vieler Unternehmen sollten dem Unternehmen zumindest auch mittelfristig eine dynamische Nachfrage nach seinen Produkten gewährleisten können.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht sein Kursziel von USD 255 auf USD 268 und bestätigt gleichzeitig seine "Kauf"-Empfehlung für die Microsoft-Aktie. Das neue Kursziel entspreche einer Prämie von rund 15% (Mittel aus KGV, EV/Sales und EV/EBIT auf Basis 2022), welche zum einen innerhalb der historischen Bandbreite liege und zum anderen nach Einschätzung des Analysten durch das herausragende Gewinnmargenprofil gegenüber der Peer Group gerechtfertigt sei. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: