Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

131,54 EUR +1,61% (13.03.2020, 12:43)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

139,06 USD -9,48% (12.03.2020, 21:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (13.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Diese Nachricht könnte Microsoft schwer treffen: Laut der Nachrichtenagentur Reuters prüfe das Pentagon die Vergabe des 10 Mrd. USD schweren Auftrags an Microsoft. Auslöser dafür sei eine Klage von Amazon.com. Der Onlinehandel-Gigant sei der Ansicht, dass Microsoft nur aufgrund des "unzulässigen Drucks von Präsident Donald Trump" den Zuschlag erhalten habe.Bereits im Vormonat habe ein US-Richter dem Antrag von Amazon.com stattgegeben und zunächst die Umsetzung des Großauftrags gestoppt. Nun hätten die Anwälte der US-Regierung 120 Tage Bedenkzeit beantragt, um die Vergabe von Teilen der Ausschreibung an Microsoft neu zu prüfen. Dabei wolle das Verteidigungsministerium keine Gespräche mit den Anbietern führen und habe auch eine Angebotsrevision abgelehnt. Man wolle aber die Preisvorschläge der beiden Mitbieter neu bewerten.Ein Amazon.com-Sprecher habe sich optimistisch gezeigt. Auch Microsoft werde die Entscheidung des Pentagons, eine kleinere Anzahl an Faktoren zu überdenken, unterstützen, da dies der schnellste Weg zur Lösung sei.Durch die Neubewertung von Teilen des Gesamtauftrags, könnten kleinere Teilaufträge zu Lasten von Microsoft an Amazon.com gehen. Jedoch schienen nach dem starken Kursverfall der vergangenen Tage die Auswirkungen auf die Microsoft-Aktie bereits eingepreist zu sein. Langfristig bleibe Microsoft für den "Aktionär" weiterhin ein Basisinvestment. Anleger könnten daher auf dem aktuell günstigen Niveau zugreifen. Ein Stopp bei 110 Euro sichere die Position ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:132,94 EUR +8,52% (13.03.2020, 12:59)