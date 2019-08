Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (07.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Kaum ein Bereich weise solch gigantische Wachstumsraten auf wie die Cloud. Zwei Anbieter würden dabei vor allem aufgrund ihrer schieren Größe und Marktmacht hervorstechen: Microsoft mit Azure und Amazon mit AWS. Letzterer gelte aktuell als klarer Marktführer, doch Microsoft hole rasant auf, was sich auch im Kurs der Aktie widerspiegle. Beide Anbieter würden virtuelle Computer, Datenbanken und andere Cloud-Funktionen bereit stellen.Ende 2018 habe AWS einen Marktanteil von rund 32 Prozent besessen. Azure sei auf 17 Prozent gekommen. Weit dahinter abgeschlagen lande die Google Cloud mit rund acht Prozent Marktanteil.Im Jahr 2018 sei AWS mit rund 47 Prozent gewachsen. Microsofts Azure habe dahingegen seinen Umsatz um gigantische 82 Prozent gesteigert. Nur die Google- und Alibaba-Cloud hätten mit noch höheren Wachstumsraten auftrumpfen können.Egal ob man Filme und Serien über Netflix streame oder Musik unterwegs über die Spotify-App höre. Beide würden zur Kundschaft von AWS gehören. Darüber hinaus würden unter anderem auch Adobe, Airbnb oder Expedia sowie etliche kleine Firmen und Start-Ups die Dienste des Cloud-Dienstleisters nutzen.Doch auch Microsoft könne mehrere Fortune-500-Firmen zu seinen Kunden zählen: Walmart, Boeing, Coca Cola, GE, Daimler und BMW, um nur einige zu nennen.Die Cloud dürfte weiter größter Wachstumstreiber des Tech-Riesen bleiben. Microsofts CEO Nadella mache alles richtig, indem er auch in Zukunft massiv in den Bereich investiere. Und die Aktie strotze nur so vor Stabilität. Selbst die aktuelle Korrektur an den Märkten hätten dem Titel wenig anhaben können.Die Microsoft-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.