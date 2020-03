Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (05.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Viele Unternehmen seien schwer von der Corona-Krise getroffen. Lieferketten seien unterbrochen, die Reisebereitschaft sinke und Firmen würden immer häufiger ihren Mitarbeiten erlauben von zu Hause aus zu arbeiten. Das führe wiederrum dazu, dass Cloud-Dienste wie Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) stärker nachgefragt würden.Cloud-Computing bezeichne die Speicherung und den Zugriff auf Daten und Programme über das Internet anstelle einer Festplatte direkt am Computer. Damit könnten Mitarbeiter ohne im Büro sein zu müssen mit Kollegen gemeinsam auf die gleichen Daten zugreifen - eine wichtige Grundlage für Homeoffice. Im Zuge der Corona-Krise sei das Bedürfnis nach Homeoffice-Lösungen stark gestiegen.Nachdem ein Corona-Fall in der Belegschaft von Ernst & Young in Düsseldorf bekannt geworden sei, sollten 1.500 Kollegen vergangenen Freitag vorsorglich zu Hause zu bleiben. Twitter empfehle seinen 5.000 Mitarbeitern weltweit wegen der Ansteckungsgefahr von zu Hause zu arbeiten. Immer mehr Unternehmen würden zudem Konferenzen und Dienstreisen streichen.Analysten von Blueshift-Research sähen in diesem Zusammenhang das Cloud-Geschäft als möglichen Profiteur der Corona-Krise. Bereits jetzt verzeichne Microsoft einen kräftigen Sprung bei Cloud-Abonnements. "Der Aktionär" schätze, dass Amazon als Marktführer mit einem weltweiten Marktanteil von 32 Prozent im Cloud-Geschäft ebenfalls vom Trend zum Homeoffice profitieren werde.Langfristig bleibe "Der Aktionär" sowohl bei Amazon als auch bei Microsoft optimistisch. Laut dem IT-Marktforschungsinstitut Gartner werde der weltweite Cloud-Computing-Umsatz bis 2022 auf 331 Milliarden Dollar anwachsen, das entspreche einer Steigerung von rund 33 Prozent gegenüber 2020. Sowohl Microsoft als auch Amazon seien im wachsenden Cloud-Geschäft hervorragend positioniert.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär" zu der Microsoft-Aktie. Kursrücksetzer könnten zum Ausbau der Positionen genutzt werden. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: