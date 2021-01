Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der Software-Gigant Microsoft habe diese Woche im wahrsten Sinne des Wortes ein bombastisches Zahlenwerk vorgelegt. Die Redmonder hätten in jeder einzelnen ihrer Sparten zugelegt. Bezeichnend sei wieder die Cloud-Stärke von Microsoft gewesen.Nun habe sich Analyst Brent Bracelin von Piper Sandler zu Wort gemeldet und dabei die Wall Street mit einer Aussage überrascht. Bracelin gehe davon aus, dass Azure bereits im nächsten Jahr das größte Segment von Microsoft sein werde.Der Konzern habe laut der Schätzung von Bracelin mit Azure im letzten Quartal 7,2 Milliarden Dollar umgesetzt, was etwa 17 Prozent der Gesamtumsätze von Microsoft ausgemacht habe. Vor drei Jahren hätten die Redmonder mit Azure nur vier Prozent ihrer Gesamterlöse umgesetzt. Das würde wiederum bedeuten, dass der Softwarespezialist mit Azure bereits höhere Einnahmen erziele als mit dem Betriebssystem Windows (5,72 Milliarden im letzten Quartal).Wörtlich habe der Experte gesagt: "Wir gehen davon aus, dass Microsoft bis Juni 2022 einen vierteljährlichen Azure-Umsatz von 11,8 Milliarden Dollar erzielen wird (und somit zum ersten Mal mehr als mit Office, dessen Umsatz in diesem Quartal bei 10,9 Milliarden Dollar liegen dürfte)."Die Stärke von Azure sei ein Verdienst der klugen Cloud-Strategie von CEO Satya Nadella, der frühzeitig erkannt habe, dass die Zukunft von Software im Bereich des Cloud-Angebots liege und alles daran gesetzt habe, die Cloud-Transformation von Microsoft so schnell wie möglich voranzutreiben.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link