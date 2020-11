Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

183,94 EUR +0,11% (12.11.2020, 14:03)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

183,94 EUR +0,29% (12.11.2020, 13:49)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

216,55 USD +2,63% (11.11.2020)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (12.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen sei es zuletzt eher ruhig um den Software-Giganten Microsoft geworden. Aktuell konsolidiere die Microsoft-Aktie mit dem Gesamtmarkt. Für den "Aktionär" sei es nur eine Frage der Zeit, wann die Bullen das Rekordhoch wieder ins Visier nehmen würden.Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie seit Juli in einem Seitwärtskanal, der ungefähr zwischen 200 und 230 Dollar verlaufe. Aktuell notiere die Aktie wieder über der 100-Tage-Linie und 50-Tage-Linie. Diese würden nach unten als Unterstützung dienen.Nach oben müssten die Bullen die Widerstände bei 220 Dollar und im Bereich des November-Hochs bei 224,48 Dollar überwinden. Danach wäre der Weg zum Allzeithoch bei 232,86 Dollar frei. Aktuell würden die Anteilscheine von Microsoft nur etwa sieben Prozent unter ihrer bisherigen Bestmarke notieren.Unterdessen bleibe die überwiegende Mehrheit der Analysten bullish für die Papiere von Microsoft. Insgesamt würden laut "Bloomberg" aktuell 34 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, 4 würden es auf "halten" einstufen und kein Einziger rate die Aktie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 241,66 Dollar.Aus Sicht des "Aktionär" werde die Microsoft-Aktie kurz- bis mittelfristig ein neues Rekordhoch erklimmen. Dafür spreche sowohl der Chart als auch die operative Stärke von Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.