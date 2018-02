Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

75,47 Euro +0,41% (21.02.2018, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

92,72 USD +0,78% (20.02.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.02.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie sei einer der Top-Gewinner im Dow Jones. Der Chart zeige, dass es für Microsoft-Aktie wirklich gut laufe. Alles, was man unternommen habe (Cloud First, Mobile First), zahle sich aus. Der Börsenexperte spreche bei Microsoft von einer Riesen-Geschichte.Die Microsoft-Aktie ist wieder kurz vor dem Allzeithoch, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:75,50 Euro +0,41% (21.02.2018, 13:43)