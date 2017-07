NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.07.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), erhöht aber das Kursziel von 59 auf 65 USD.Der US-Konzern habe im vierten Geschäftsquartal 2016/17 von einem weiterhin wachstumsstarken Cloud-Geschäft, einer unverändert positiven Entwicklung bei Office und von der Konsolidierung von LinkedIn profitieren können, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Insgesamt seien die Q4-Zahlen durchweg erfreulich ausgefallen. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2017/18 nach unten revidiert. Auch wenn er die langfristigen Perspektiven von Microsoft positiv werte, halte er aufgrund der hohen Bewertung an seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie fest.