Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Raimo Lenschow von Barclays:Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) und erhöht das Kursziel von 95 auf 100 USD.Seine Analyse deute darauf hin, dass Microsoft Gaming noch nicht an der Neubewertung der Branche teilgenommen hat und somit ca. 5 USD zum Aktienkurs beitragen könnte, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Sein neues Kursziel von 100 USD bringt Microsoft auf ca. 18x CY19E EV/FCF (gegenüber 17x vorher), was Lenschow angesichts des Cloud-Wachstums in Kombination mit anhaltenden Profitabilitätsverbesserungen und Rückenwind im Gaming-Sektor für angemessen halte.Raimo Lenschow, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum bestätigt und das Kursziel von 95 auf 100 USD angehoben. (Analyse vom 25.01.2018)