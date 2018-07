NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

101,85 USD +0,68% (09.07.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.07.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie in Aufwärtsbewegung - ChartanalyseMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Juni 2016 laufe diese in einem Trendkanal ab. Am 7. Juni 2018 habe die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 102,69 USD markiert. Damit habe eine Konsolidierung eingesetzt. Dabei sei die Aktie auf die Unterstützung bei 97,24 USD zurückgefallen und habe dort einen kleinen Boden ausgebildet. Dieser habe in den letzten beiden Handelstagen Wirkung gezeigt. Der Wert habe sich wieder seinem Allzeithoch angenähert.AusblickGelinge Microsoft ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 102,69 USD, dann würde die langfristige Aufwärtsbewegung wieder einmal bestätigt werden. Das nächste Ziel würde dann bei ca. 109,50 USD liegen. Sollte sich die Hürde bei 102,69 USD allerdings als zu hoch erweisen, dann müsste mit einem erneut Rückfall in Richtung 97,24 USD gerechnet werden. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:86,445 EUR +0,65% (09.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:86,99 EUR +0,29% (10.07.2018, 08:19)