ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (15.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analysten Raimo Lenschow und Saket Kalia von Barclays:Raimo Lenschow und Saket Kalia, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) und erhöhen das Kursziel von 89 auf 95 USD.Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse an der E5 SKU für Office 365, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Das könnte eine weitere Steigerung beim durchschnittlichen Erlös pro Kunde (ARPU) in diesem Segment vorantreiben. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen unverändert belassen.Raimo Lenschow und Saket Kalia, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum bestätigt und das Kursziel von 89 auf 95 USD angehoben. (Analyse vom 12.01.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:73,60 Euro +0,27% (15.01.2018, 10:03)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:73,70 Euro +0,20% (15.01.2018, 10:14)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:89,60 USD +1,73% (12.01.2018, 22:00)