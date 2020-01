Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft zähle mit Azure zu den größten Wettbewerbern von Amazon im Cloud-Business. In den vergangenen Jahren habe Microsoft unter der Federführung von Satya Nadella stark aufholen können - und der Trend scheine sich zu beschleunigen. Dies würden aktuelle Umfragewerte belegen.In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Investment Bank Goldman Sachs, in der mehrere CEOs und Führungskräfte über ihre aktuellen Tendenzen bezüglich der Nutzung von Cloud-Diensten befragt worden seien, habe Microsoft besonders gut abgeschnitten.Ein Großteil der Befragten habe angegeben, dass sie zurzeit Microsofts Azure gegenüber AWS bevorzugen würden. Dieser Trend habe sich laut Goldman Sachs im Vergleich zur letzten Befragung deutlich beschleunigt.AWS habe im letzten Quartal rund neun Milliarden Dollar in der Cloud erwirtschaftet. Genaue Zahlen zu Azures Umsatzbeitrag würden seitens Microsoft nicht veröffentlicht. Experten würden den Anteil allerdings auf etwa 4,3 Milliarden Dollar schätzen.Spätestens seit dem gewonnenen JEDI-Vertrag mit dem Pentagon sei das Momentum auf Nadellas Seite. Die Umfrage zeige, dass Azure sowohl im Bereich IaaS (Infrastructure-as-a-service), als auch im Bereich PaaS (platform-as-a-service) zurzeit besonders gut abschneide. Einige Analysten wie beispielsweise Daniel Ives von Wedbush hätten gegenüber Forbes angegeben, dass Microsoft den "Kampf um die Cloud" für sich entscheiden könnte.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Microsoft.