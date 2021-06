Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Wieder Einstiegskurse - ChartanalyseLaut Harald Zwick von "boerse-daily.de" ist die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) mittel- bis langfristig ein Kauf.Micron Technology veröffentliche am 30. Juni nach US-Börsenschluss das Quartalsergebnis für das dritte Quartal 2021, welches Anfang Juni ende. Die Zahlen für das zweite Quartal seien von den Marktteilnehmern euphorisch aufgenommen worden und hätten den Kurs am 1. April 2021 um rund 4 Prozent nach oben befördert. Die Technologieführerschaft sowohl bei DRAM als auch bei NAND versetze Micron Technology in eine ausgezeichnete Position, um angestoßen durch die Megatrends KI, 5G und Cloud-Computing massenhaft Speicherlösungen zu liefern.Die Prognose für das dritte Quartal sehe einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar und ein Non-GAAP Verwässertes Ergebnis ja Aktie von 1,62 US-Dollar vor, was verglichen mit dem zweiten Quartal einer Steigerung von 65 Prozent entspreche. Für das Finanzjahr 22/23 sei ein Gewinn pro Aktie von 13,19 US-Dollar geplant. Dies entspreche verglichen mit dem Gewinn vom Jahr 19/20 in Höhe von 2,39 US-Dollar einer Steigerung von rund 450 Prozent. Das erwartete KGV 22/23 sinke aufgrund dieses Wachstums auf 5,90.Micron Technology sei trotz schwächelnder Weltwirtschaft bis dato gut durch die Krise gekommen. Der Fokus auf die oben erwähnten Megatrends ermögliche sagenhafte Steigerungen, die aktuell nur teilweise vom Markt widergespiegelt würden. Ein erwartetes KGVs von 5,90 für das Jahr Geschäftsjahr 22/23 sei in der High-Tech-Welt eine Seltenheit und rufe zum Engagement in diese Aktie auf.Charttechnisch habe das Papier den Mitte Oktober 2020 gebildeten Aufwärtstrend Anfang März 2021 verlassen und sei in eine Konsolidierung über die Zeit und den Preis gewechselt. Aktuell sehe es nach einer Bodenbildung aus, von der die Widerstände auf Höhe von 86,34 US-Dollar und dem dreimal getesteten All-time-high rund um den Wert von 95,00 US-Dollar geknackt werden könnten. Auf der Unterseite scheinen die Unterstützungen bei 74,32 US-Dollar und 69,67 US-Dollar erhöhten Kaufdruck zu signalisieren, so die Experten von "boerse-daily.de".Rein strategisch macht Micron Technology zurzeit alles richtig und ist auch mittel- bis langfristig ein Kauf, so Harald Zwick von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link