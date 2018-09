Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,15 EUR +0,80% (20.09.2018, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,20 EUR +1,55% (20.09.2018, 14:23)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

46,11 USD +2,33% (20.09.2018, 14:52, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (20.09.2018/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) aus.Die Analysten von Bofa Merrill Lynch Research weisen darauf hin, dass eine Südkorea-Konferenz positive Eindrücke hinterlassen habe. Bei Samsung komme es zu Produktionsengpässen. Das Investitionsgebaren der Anbieter sei konservativ. Die DRAM-Lagerbestände seien niedrig, während die Verkaufspreise einigermaßen stabil bleiben würden. Die Preissenkungen im NAND-Sektor dürften in Q4 geringer ausfallen als in Q3. Die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China seien gering.Analyst Simon Dong-je Woo hält das Wettbewerbsumfeld im Hinblick auf Micron Technology Inc. für vorteilhaft. Das DRAM- und NAND-Angebotswachstum bei Samsung sei rational. Auch Hynix scheine sich trotz Rekordinvestitionen im Branchendurchschnitt zu bewegen.Bei den anstehenden Quartalszahlen von Micron Technology dürfte das DRAM-Geschäft Risiken im NAND-Bereich ausgleichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: