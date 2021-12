Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

71,72 EUR -0,65% (06.12.2021, 11:00)



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

72,11 EUR -1,49% (06.12.2021, 10:45)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

81,62 USD -1,52% (03.12.2021)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Prozessoren-Entwickler wie NVIDIA und AMD seien dank der Fantasie rund um den Data-Center-Ausbau und KI-Beschleunigung aktuell die Top-Performer der Chip-Branche. Blicke man jedoch in die Zukunft, könnten bald Speicherchip-Konzerne die Führungsrolle am Markt übernehmen. Denn Aktien wie Micron oder Western Digital seien nicht nur deutlich günstiger als NVIDIA oder AMD, sie würden auch von den gleichen Branchentrends profitieren.Denn der Aufbau der Server-Infrastruktur für das Metaverse sowie ein neuer Upgrade-Zyklus ausgelöst durch das neue Server-Lineup von AMD und Intel dürften auch bei Speicherchips einen positiven Effekt auf die Preise haben. Zudem passe nicht nur im Data-Center der Trend, sondern auch beim Endverbraucher. So solle es bei PCs, Notebooks und Smartphones laut unterschiedlicher Analystenstimmen nun doch nicht zum erwarteten großen Einbruch nach dem Corona-Boost kommen.Auch in China könnte die Nachfrage nach Speicherchips im Vergleich zu früheren Schätzungen steigen bei gleichzeitig sinkendem Angebot. Denn die US-Regierung blockiere die Lieferung von Anlagen zur DRAM-Herstellung.Alle diese Faktoren zusammengenommen könnten dafür sorgen, dass nach dem großen Preisverfall 2018 und 2019 sowie der erwarteten kleinen Schwäche im vierten Quartal, die Speicherchip-Preise im kommenden Jahr weiter steigen würden.Sowohl Micron als auch Western Digital gebe es dabei immer noch günstig zu haben - beide Aktien seien nur mit einem 22er KGV von 9 bewertet.Wer noch nicht investiert ist, kann hier noch immer zugreifen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link