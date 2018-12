Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Die Aussagen von Micron Technology Inc. zur operativen Profitabilität seien aufgrund des zyklischen Branchenabschwungs ungehört verhallt. Nichtsdestotrotz sei das ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit des neuen Geschäftsmodells, was auch in schwierigen Zeiten einen Gewinn je Aktie von rund 7 USD ermöglichen sollte. Eine branchenweite Verknappung bei DRAM's und NAND's spreche für ein rationales Verhalten der Unternehmen. An den säkularen Wachstumsperspektiven der Speicherindustrie habe sich nichts geändert, so die Analysten von Rosenblatt Securities.Micron Technology werde weiterhin bei Aktienrückkäufen aktiv bleiben und mehr als 50% des Free Cash flows an die Aktionäre zurückgeben. Analyst Hans Mosesmann hält das Chance/Risiko-Profils des Titels nach wie vor für attraktiv.Die Aktienanalysten von Rosenblatt Securities bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das Votum "buy", kürzen aber das Kursziel von 86,00 auf 75,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:27,55 EUR -1,47% (21.12.2018, 13:44)