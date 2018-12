Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

27,83 EUR -7,45% (19.12.2018, 11:17)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

34,11 USD +0,68% (18.12.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (19.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleiterherstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Es sei das gekommen, was einige Anleger befürchtet hätten: Micron habe im ersten Quartal beim Umsatz am untersten Rand des Konzernausblicks und klar unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Zusätzlich habe die Unternehmensführung aufgrund des Handelsstreits und einer schwächelnden Nachfrage die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. Das sei Gift für die Aktie.Die Probleme, die sich im Ansatz im abgelaufenen Quartal zeigen würden, dürften sich zu Beginn des Jahres 2019 womöglich noch verstärken. Sicherlich sei durch den laufenden Abverkauf einiges dieser fundamentalen Schwäche im Kurs vorweggenommen worden. Die Zahlen seien aber eher ein Signal gewesen, dass der schwache Nachfragetrend sich fortsetzen dürfte und eben kein Signal zur Trendwende. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:27,58 EUR -8,25% (19.12.2018, 11:05)