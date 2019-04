Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,99 EUR +0,22% (01.04.2019, 08:33)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

41,33 USD +5,06% (29.03.2019, 21:15)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (01.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Gute Chance auf neuen Aufwärtsschub - ChartanalyseMicron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) befindet sich seit einem Tief bei 28,39 EUR vom 26. Dezember 2018 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie ihren Abwärtstrend seit Mai 2019 durchbrochen und sei anschließend auf 43,99 USD geklettert. Von dort aus habe der Wert auf den gebrochenen Abwärtstrend zurückgesetzt. Dort sei er wieder nach oben gedreht, aber am Hoch bei 43,99 USD gescheitert. Mitte letzter Woche habe Micron den Aufwärtstrend seit Ende Dezember getestet. Am Freitag habe Micron deutlich angezogen.Micron Technology habe eine gute Chance auf einen neuen Aufwärtsschub. Kurzfristig sollte die Aktie in Richtung 43,99 bis 45,31 USD ansteigen. Gelinge ein Ausbruch über 45,31 USD, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 63,42 bis 64,66 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das Tief aus der letzten Woche bei 39,01 USD zurückfallen, müsste kurzfristig mit weiteren Abgaben bis 36,57 bis 36,19 USD gerechnet werden. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:36,50 EUR +4,73% (29.03.2019, 17:35)