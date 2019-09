Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

45,575 EUR (17.09.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

50,84 USD (17.09.2019)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (18.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Chartbild macht bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) befindet sich seit einem Tief bei 28,39 USD aus dem Dezember 2018 wieder in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zunächst sei sie mehrmals am Widerstand bei 45,31 USD gescheitert. Es sei sogar noch einmal zu einem scharfen Rücksetzer auf 32,17 USD gekommen. Am 19. Juli 2019 sei der Chipwert erstmals auf Tagesschlusskursbasis über 45,31 USD ausgebrochen. Nach einem Hoch bei 48,70 USD sei es zwar noch einmal zu deutlichen Gewinnmitnahmen gekommen, aber am 05. September habe die Micron-Aktie das Hoch bei 48,70 USD durchbrochen.AusblickDas Chartbild von Micron Technology mache einen bullischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Die nächsten Ziele könnten bei 57,08 und 63,42 USD liegen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 48,70 USD wäre unschön und würde vermutlich zu Abgaben in Richtung 45,31 USD führen. (Analyse vom 18.09.2019)Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:46,105 EUR +0,30% (18.09.2019, 08:22)