Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

27,54 EUR +0,88% (21.12.2018, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

31,41 USD +0,42% (21.12.2018, 16:46)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Independence (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Joe Wittine von Longbow Research:Aktienanalyst Joe Wittine von Longbow Research äußert im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin die Erwartung, dass die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) eine neutrale Kursentwicklung verzeichnen dürften.Der Aktienkurs von Micron Technology Inc. nähert sich einem Boden, so die Ansicht der Analysten von Longbow Research. Schwache Absatzmärkte hätten das Management veranlasst einen trüben Ausblick für das Februar-Quartal zu kommunizieren.Die Aussagen zum bit-Wachstum (DRAM und NAND) in 2019 würden aber relativ robuste August- und November-Quartale implizieren, so die Einschätzung des Analysten Joe Wittine.Die Aktienanalysten von Longbow Research bestätigen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse das "neutral"-Rating.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:27,19 EUR -2,75% (21.12.2018, 16:07)