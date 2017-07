Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(03.07.2017/ac/a/n)

Portland (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Weston Twigg von Pacific Crest Securities:Weston Twigg, Analyst von Pacific Crest Securities, empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse in Bezug auf den Sektor die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) gleichzugewichten.Die Analysten von Pacific Crest Securities halten eine weitere Kursverdopplung bei den Aktien von Micron Technology Inc. auf über 60 USD für möglich, falls im kommenden Jahr im Zuge einer stabilen Nachfrage ein EPS von mehr als 6 USD erzielt werden könne.Allerdings geht Analyst Weston Twigg davon aus, dass sich die Speicherpreise im späteren Jahresverlauf abschwächen werden. Micron Technology bleibe im Hinblick auf die DRAM-Technologie hinter Samsung.Insofern dürfte auf Basis vernünftiger Erwägungen nur ein Kursanstieg in Richtung von 40 USD möglich sein.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:26,55 EUR +1,09% (03.07.2017, 15:17)