Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(03.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company:Timothy Arcuri, Analyst von Cowen and Company, erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Positive vorläufige Quartalszahlen von Micron Technology Inc. würden die kürzlich angehobenen Schätzungen rechtfertigen. Die Sicht auf ein EPS in diesem Jahr von 4,00 USD sei klar.Damit würde Micron Technology mehr verdienen als in 2014 mit 3,50 USD. Zu dieser Zeit sei der Aktienkurs in Richtung der 35 USD-Marke gestiegen.Analyst Timothy Arcuri setzt das Kursziel für die Micron Technology-Aktie von 33,00 auf 34,00 USD herauf. Die Bewertung sei viel zu niedrig.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:23,78 EUR +1,39% (03.03.2017, 14:40)