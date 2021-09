Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Halbleiter-Sektor boome - doch nicht alle Chip-Aktien würden steigen. So habe Micron seit dem April-Hoch bei 96,96 Dollar einen Kursverlust von 24 Prozent verkraften müssen. Für die Anleger werde es jetzt spannend, denn am Dienstag veröffentliche der Speicherchipentwickler seine Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal.Die schwache Kursperformance heiße nicht, dass die Geschäfte bei Micron nicht ebenso hervorragend laufen würden wie bei anderen Halbleiterkonzernen. Analysten würden für das abgelaufene Quartal einen Umsatzanstieg von 36 Prozent auf 8,22 Milliarden Dollar erwarten. Der Gewinn je Aktie solle sich um 116 Prozent auf 2,33 Dollar steigern - es wäre das dritte Quartal in Folge, in dem es Micron gelinge, seinen Nettogewinn mehr als zu verdoppeln.Die Sorgen am Kapitalmarkt würden sich jedoch in Richtung zukünftiger Preisentwicklungen bei DRAM-Chips richten. Die Marktforscher von Trendforce hätten bereits für das vergangene Quartal stagnierende Preise für die in PCs, Grafikkarten oder Servern zum Einsatz kommenden Speicherchips prognostiziert.Schenke man der jüngsten Prognose der Marktforscher für das kommende Quartal Glauben, dann dürften die DRAM-Preise künftig zwischen drei und acht Prozent schrumpfen. Die Branche würde damit nach dem Boom der vergangenen drei Quartale am Beginn eines neuen Abwärtszyklus stehen. Trendforce gehe davon aus, dass die Produktion die Nachfrage übersteigen werde und sowohl bei Zulieferern als auch bei Händlern die Lager voll sein würden.Laut J.P. Morgan seien die niedrigeren Preise bereits im deutlich gesunkenen Micron-Kurs eingepreist und der Markt solle sich dafür wappnen, ab Mitte des zweiten Halbjahres wieder ein sich aufhellendes Preisumfeld zu sehen.Die Micron-Aktie bleibe unglaublich preissensibel und falle in den vergangenen Jahren immer wieder durch kräftige Rücksetzern auf, die mal von einer DRAM- mal von einer NAND-Preisschwäche ausgelöst würden.Vor den Zahlen rät "Der Aktionär" die aktuelle Schwächephase auszusitzen. Große Sprünge würden im Umfeld der Q4-Veröffentlichung nicht erwartet, da sich das Management mit Blick auf das zweite Halbjahr gewohnt konservativ geben dürfte. Würden sich dann aber tatsächlich die DRAM-Preise verbessern, dürfte die günstige Bewertung der Micron-Aktie erneut als Sprungbrett für rasant steigende Kurse dienen. (Analyse vom 26.09.2021)