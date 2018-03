Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,39 EUR -2,28% (07.03.1018, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,36 EUR -2,26% (07.03.2018, 10:24)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

53,74 USD +3,29% (06.03.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (07.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktie: Rekordgewinn in 2017 - Strukturelle Probleme auf dem PC-Markt - AktienanalyseMicron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) konnte seine Investoren mit einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr überzeugen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Unterm Strich habe am Ende des Jahres ein Wert von USD 5,1 Mrd. ausgewiesen werden können. Auch der Umsatz habe gesteigert werden können und sei um 63,9% auf USD 20,3 Mrd. gegenüber dem Vorjahr angestiegen.Micron Technology Inc. sei ein Technologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA und gehöre zu den fünf größten Halbleiterherstellern der Welt. Das Hauptgeschäft des Unternehmens sei die Herstellung von Dynamic Random Access Memory (DRAM), was hauptsächlich in Computern als elektronischer Speicherbaustein Anwendung finde. Fast 60% der gesamten Erlöse von Micron würden aus diesem Geschäftsfeld stammen.Langfristig könnte dieses Geschäftsfeld allerdings bedroht werden. Der klassische Computermarkt sei stark rückläufig und intelligente Handys und Tablets würden die klassischen Computer nach und nach ablösen. Mit der Herstellung von NAND-Speicherchips versuche Micron hier gegenzusteuern. Das zweite Standbein des Unternehmens könnte die zu starke Abhängigkeit vom Computermarkt zukünftig verhindern. Erst kürzlich habe Micron auf dem Mobile World Congress die zweite Generation von 3D-NAND-Speicherchips für High-end-Smartphones vorgestellt.Die Micron-Aktie wird aktuell bei USD 53,74 (06.03.2018) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei USD 54,64 (06.03.2018), das Jahrestief bei USD 24,81 (10.03.2017) gelegen. Micron weise aktuell ein P/E Ratio von 7,81 und eine Marktkapitalisierung von USD 60,16 Mrd. aus. Bei Bloomberg würden 25 Analysten die Aktie auf "kaufen" und drei auf "halten" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von USD 59,59 setzen. (Ausgabe vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: