XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

45,66 EUR +10,72% (05.07.2018, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

45,42 EUR +10,03% (05.07.2018, 15:06)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

53,15 USD +3,24% (05.07.2018, 15:06, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (05.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Ein chinesisches Gericht untersage dem US-Chiphersteller den Verkauf von 26 Produkten und habe damit den Aktienkurs zum Wochenbeginn deutlich belastet.Das aus Taiwan stammende Unternehmen United Microelectronis Corp. (UMC) habe sich in einem Patentstreit gegen Micron durchgesetzt. Ein chinesische Gericht habe geurteilt: Micron habe Patente bei Speicherchips und anderen Produkten verletzt und werde deshalb im Rahmen einer einstweiligen Verfügung mit einem Verkaufsverbot in China belegt.Nun melde sich das US-Unternehmen zu Wort und beziffere die Auswirkungen des Verkaufsverbots auf die Umsätze auf einen mageren Prozentpunkt. Im vorbörslichen US-Handel könne der US-Titel daraufhin 3,6 Prozent zulegen.Investoren sollten die Situation beobachten und vorerst Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: