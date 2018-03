Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

42,36 EUR -2,26% (07.03.2018, 10:24)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

53,74 USD +3,29% (06.03.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (07.03.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Die Relative Stärke der amerikanischen Technologiewerte sei weiterhin bemerkenswert. Als Beispiel möchten die Analysten den Kursverlauf der Micron Technology-Aktie ins Feld führen. Der lehrbuchmäßige Pullback an die 38-Wochen-Linie (akt. bei 39,06 USD) bzw. die Verteidigung des Aufwärtstrends seit Mai 2016 (akt. bei 43,69 USD) hätten sich als solides Sprungbrett erwiesen. Als größter Kurstreiber erweise sich allerdings die nach oben aufgelöste Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 43,68 USD). Lohn der Mühen sei ein neues Mehrjahreshoch jenseits der Marke von 49,89 USD. Diese Entwicklung quittiere mittlerweile auch der trendfolgende MACD mit einem neuen Einstiegssignal. Rein rechnerisch lasse sich aus der Höhe des "Flaggenmastes" ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von rund 60 USD ableiten.Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen definieren - abgeleitet aus der jüngsten Verschnaufpause - bei 54,62 USD bzw. 57,53 USD zwei nennenswerte Etappenziele. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich entweder das Hoch von 2017 bei 49,89 USD oder aber der o. g. Haussetrend seit 2016 an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:42,39 EUR -2,28% (07.03.1018, 10:01)