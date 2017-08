Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





Die Analysten von Stifel Nicolaus weisen auf über den Erwartungen liegende durchschnittliche DRAM- und NAND-Verkaufspreise hin.Der Aktienkurs von Micron Technology Inc. habe seit der Bekanntgabe des Quartalsberichts im Großen und Ganzen stagniert. Einige Investoren seien offensichtlich der Meinung gewesen, dass das Unternehmen ein zyklisches Hoch erreicht habe. Analyst Kevin Cassidy widerspricht einem solchen Szenario. Der Anstieg der Verkaufspreise habe sich etwas abgeschwächt. der Preistrend sei aber positiv und besser als angenommen.Die Aktienanalysten von Stifel Nicolaus halten in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und heben das Kursziel von 60,00 auf 62,00 USD an.