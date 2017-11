Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

40,77 EUR +0,97% (28.11.2017, 15:12)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

48,51 USD +0,96% (28.11.2017, 15:12, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(28.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore von der Investmentbank Morgan Stanley empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Die Analysten von Morgan Stanley äußern im Rahmen einer Branchenstudie zur Halbleiterindustrie die Befürchtung, dass sich die Preise im NAND-Bereich einem Höhepunkt nähern könnten.Auf Grund der vergleichsweise hohen Bedeutung der DRAM-Aktivitäten bleibt Analyst Joseph Moore aber im Hinblick auf Micron Technology Inc. positiv gestimmt. Es sei nun wichtiger als in der Vergangenheit zwischen NAND und DRAM zu entscheiden. Der DRAM-Markt dürfte stark bleiben. Sowohl die kurz- als auch langfristigen Indikatoren seien weiterhin positiv.Etwaige Kursschwächen wegen der Entwicklungen im NAND-Spektrum sollten als Einstiegsgelegenheit genutzt werden.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:40,75 EUR +1,90% (28.11.2017, 13:53)