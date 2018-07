Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

52,62 USD +2,20% (05.07.2018)



US5951121038



869020



MTE



MU



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) aus.Die Analysten von Bofa Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass das von einem chinesischen Gericht vorläufig angeordnete Verbot des Verkaufs von DRAM- und NAND-Produkten in China für Micron Technology Inc. beherrschbar sein sollte. Chinesische Produzenten sowie Internet- und e-Commerce-Firmen würden Speicherchips benötigen um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Die Chipproduktion im Inland sei noch nicht besonders erfolgreich. Chinesische Firmen könnten versuchjen Chips von Nanya, Samsung, SK Hynix und Toshiba zu bekommen. Allerdings seien die Produktionskapazitäten knapp.Nach Ansicht von Analyst Simon Dong-je Woo könnte Micron Technology die Chips an einen Ort außerhalb von China liefern. Über Händler am Spot-Markt könnten die Rohchips mit einem neuen Namen versehen werden. Insofern könnte indirekte Exporte in Frage kommen.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und halten am Kursziel von 100,00 USD fest.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:45,33 EUR +9,92% (05.07.2018, 17:35)