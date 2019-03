Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Christopher Danely von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup Anlegern die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nunmehr zu verkaufen.Micron Technology Inc. versuche sein Bestes zu geben, doch sei ein Kampf gegen einen Tsunami aussichtslos. Das Management habe für das zweite Halbjahr eine Erholung im Speichermarkt in Aussicht gestellt.Allerdings würden Marktrecherchen und Nachfrage/Angebotsprognosen darauf hindeuten, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise erst in der zweiten Jahreshälfte einen Boden finden könnten und noch nicht in den ersten sechs Monaten.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 35,00 auf 30,00 USD.