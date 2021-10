Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

635,00 EUR +3,76% (11.10.2021, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

735,02 USD +3,70% (11.10.2021, 16:02)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (11.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn man mit dem Bitcoin nichts zu tun haben wolle, aber trotzdem von der Bewegung profitieren möchte, könnte man auf die MicroStrategy-Aktie setzen. Sie habe noch etwa 12 bis 13% Luft nach oben. Dann laufe sie in einen etwas stärkeren Widerstand rein - dies bei etwa 800 USD. MicroStrategy ist sicherlich einer der Werte, die derzeit auf die Watchlist gehören, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze MicroStrategy-Aktie: