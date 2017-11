ISIN Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist eine weltweit tätige Technologiegruppe. Mit innovativen Systemen und Produktionsanlagen schafft die Gruppe nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden in der Photovoltaik (Solarindustrie), der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in anderen Industriezweigen für Halbleitermaterialien.



Im Kerngeschäft - der Photovoltaik - vertrauen die Kunden auf umfassende Lösungen und komplementäre Technologien entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Wafer, Zelle und Module bis hin zu gebäudeintegrierten Solarsystemen.



Die Gruppe beschäftigt über 1.700 Mitarbeitende auf drei Kontinenten. (27.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF).Meyer Burger biete Anleihegläubigern der 2020 fälligen Wandelanleihe im Volumen von CHF 100 Mio., die mit 5,5% verzinst werde, die vorzeitige Wandlung an. Das Unternehmen biete einen Barbetrag von CHF 250 je CHF 5.000 Nominalwert (5%), zahle jedoch keine aufgelaufenen Zinsen. Das Angebot gelte ab heute bis zum 5. Dezember 2017 um 16:00 Uhr MEZ. Der Wandelpreis betrage CHF 0,98, somit würden maximal 102 Mio. Aktien neu ausgegeben.Da sich die Aktie erheblich verteuert habe, sei die vorzeitige Wandlung sinnvoll und würde weitere Fortschritte beim Schuldenabbau ermöglichen. Foeth passe seine Schätzungen entsprechend an. Die zusätzlichen Aktien seien bereits in seiner Berechnung der verwässerten Aktienanzahl berücksichtigt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Meyer Burger-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2,10. (Analyse vom 27.11.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,48 EUR -3,90% (27.11.2017, 09:48)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:1,77 CHF -3,28% (27.11.2017, 10:14)