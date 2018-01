Frankfurt (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat letzte Nacht in seiner "Rede an die Nation" den US-Kongress aufgefordert, einem Investitionsprogramm in die Infrastruktur von mindestens 1,5 Bio. USD zuzustimmen, so die Analysten der Commerzbank.In China sei der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (PMI) im Januar etwas schwächer ausgefallen als erwartet, was die Analysten auf die Reformen zum Umbau der Wirtschaft dort zurückführen würden. Nichtsdestotrotz liege der PMI mittlerweile seit eineinhalb Jahren im expansiven Bereich.Die Metallpreise würden sich heute Morgen wieder etwas fester zeigen, nachdem sie gestern eine Verschnaufpause in ihrem Aufwärtstrend eingelegt hätten. Zum Preisanstieg tragen nach Erachten der Analysten der Commerzbank aber eher der wieder etwas schwächere US-Dollar und die anhaltend gute Stimmung der Marktteilnehmer bei. Vor allem bei Nickel und Blei hätten die spekulativen Finanzinvestoren an der LME in der letzten Woche ihre Wetten auf steigende Preise deutlich ausgeweitet. (31.01.2018/ac/a/m)