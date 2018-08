Paris (www.aktiencheck.de) - Zu den Handelsstreitigkeiten, die die USA mittlerweile mit zahlreichen Staaten "pflegen" - allen voran zu China -, gesellt sich seit Jüngstem auch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Elektromobilität als künftiger KursbeschleunigerAnleger treibe vor allem die Sorge um, dass die Handelsstreitigkeiten anhalten würden, der Welthandel an Fahrt verliere und letztendlich der globale Wirtschaftsmotor seine Drehzahl verringere. In der Folge würde dann auch die Nachfrage nach Industriemetallen schrumpfen und die Kurse weiter gen Süden marschieren. Erschwerend komme hinzu, dass der US-Dollar zuletzt an Stärke gewonnen habe. Da Metalle wie nahezu alle Rohstoffe weltweit fast ausschließlich in US-Dollar gehandelt würden, würden Industriemetalle in Zeiten eines aufwertenden Greenbacks somit an Attraktivität verlieren. Dass die Metalle nun weiter an Wert verlieren würden, sei aber keineswegs gewiss. So würden die Expertenprognosen der sogenannten Study Groups für 2018 bei einigen Metallen wie beispielsweise bei Nickel auf ein Angebotsdefizit hinweisen. Nicht vergessen sollten Anleger zudem, dass die Elektromobilität der Nachfrage nach Industriemetallen künftig einen ordentlichen Schub verleihen dürfte. Schließlich würden laut einer Studie der Rohstoffanalysten von CRU für die Produktion eines Elektroautos unter anderem 84 Kilogramm Kupfer, 30 Kilogramm Nickel und acht Kilogramm Kobalt benötigt. (Ausgabe vom 17.08.2018) (17.08.2018/ac/a/m)