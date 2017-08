SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Metall Zug-Aktie:

3.991,00 CHF -0,60% (21.08.2017, 12:24)



ISIN Metall Zug-Aktie:

CH0039821084



WKN Metall Zug-Aktie:

A0Q221



Ticker-Symbol Metall Zug-Aktie:

NDH1



Ticker-Symbol SIX Metall Zug-Aktie:

METN



Kurzprofil Metall Zug AG:



Metall Zug (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN), eine konzernmässig geführte Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug, umfasst drei Geschäftsbereiche und beschäftigt über 3.900 Mitarbeitende. Zum Geschäftsbereich Haushaltapparate gehören die Schweizer Marktführerin V-ZUG AG mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften sowie die V-ZUG Kühltechnik AG, die SIBIR Group AG und die Gehrig Group AG. Den Geschäftsbereich Infection Control bildet die Belimed Gruppe, und der Geschäftsbereich Wire Processing umfasst die Schleuniger Gruppe. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3 982 108). (21.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Metall Zug-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Metall Zug-Aktie (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN).Während Umsatz und Reingewinn den Erwartungen entsprochen hätten, sei das Konzern-EBIT hinter den Prognosen zurückgeblieben, vor allem wegen der umfangreichen Investitionen in das künftige Wachstum der Sparte Household Appliances. Diese Entwicklung erkläre auch, warum das Unternehmen eine etwas vorsichtigere EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt habe. Mit einem um Barpositionen bereinigten P/E 18E von 12,9 bleibe die Aktie nach Erachten des Analysten attraktiv bewertet. Pomrehn würde daher jede Schwächephase zum Aufbau von Positionen nutzen.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Metall Zug-Aktie. Das Kursziel laute CHF 4.400. (Analyse vom 21.08.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Metall Zug-Aktie:3.489,546 EUR -0,87% (21.08.2017, 12:01)