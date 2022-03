Anleger bleiben bei der Meta Platforms-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie sei schon längst im Bärenmarkt angekommen. Inzwischen habe sich das Papier seit seinem 52-Wochen-Hoch halbiert. Grund für diesen Abverkauf dürfte neben den operativen Problemen auch die verbesserungswürdige Außenkommunikation sein.Seit dem Datenskandal rund um Cambridge Analytica sei der Meta-Konzern zunehmend in die Defensive gedrängt worden. Es sei immer wieder zu Datenpannen gekommen und Vorwürfe seien laut geworden, dass Meta zu wenig gegen Gewalt und Fake-News unternehme und sogar den Wahlkampf in den USA beeinflusse. Die Negativpresse höre bis heute nicht auf.Im vergangenen Jahr habe eine Whistleblowerin Meta vorgeworden, dass es zu wenig gegen negative Einflüsse von Instagram auf die Psyche von Kindern und Teenagern unternehme. Letzte Woche habe es vonseiten des Unternehmens geheißen, dass es Gewaltaufrufe gegen russische Soldaten und die Regierung der Russischen Föderation in bestimmten Ländern erlaube. Diese Aktion dürfe zumindest als unglücklich bezeichnet werden, da der Konzern bereits öffentlich bekundet habe, künftig jegliche Form von Hass und Gewalt auf seiner Plattform zu unterbinden.Die logische Folge wäre, dass der Konzern sich künftig nach eigenem Ermessen immer wieder Ausnahmen dieser Art gestatte, was fatale Folgen für das bereits beschädigte Image von Meta hätte.Aus Sicht des AKTIONÄR sollte Meta ernsthaft an seiner Außenkommunikation arbeiten, um nicht schon bald in das nächste Fettnäpfchen zu treten. An dieser Stelle wäre aus Investorensicht durchaus zu begrüßen, dass der Internet-Riese sein Top-Management erneuere und sich frische Kräfte von außen hole, die solche Dinge mehr im Fokus haben dürften.Zu überlegen sei auch, ob die Position des Chief Operation Officer nicht durch eine andere Person ausgebübt werden sollte. COO Sheryl Sandberg werde seit Jahren von den Investoren kritisiert und gelte als eine der Hauptverantwortlichen für Metas Image-Probleme.Aus operativer Sicht bleibe Meta weiterhin ein sehr aussichtsreiches Unternehmen. Auch die Bewertung sei historisch günstig. Jedoch sei die Außendarstellung und -kommunikation des US-Konzerns deutlich verbesserungswürdig. In diesem Kontext mache das bisherige Management seit Jahren eine unglückliche Figur.Daher könnte aus Sicht des AKTIONÄR die Erneuerung des Führungsteams positive Impulse liefern und den Aktienkurs beflügeln. Zuckerberg sollte dem Unternehmen als Visionär in jedem Fall erhalten bleiben, könnte sich aber aus dem operativen Betrieb stärker zurückziehen.