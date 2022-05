XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

189,60 EUR -3,82% (02.05.2022, 14:39)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

200,47 USD -2,56% (29.04.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.05.2022/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker Börsenbriefs", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Mutter habe mit ihren Quartalszahlen begeistern können, die Aktie sei um 18% angesprungen. In den vergangenen sechs Monaten habe der Social-Media-Konzern um Mark Zuckerberg 45% seines Wertes verloren. Hauptgrund: Apple habe das Werbetracking auf iOS-Geräten erschwert, Nutzer müssten sich explizit damit einverstanden erklären, was kaum jemand tue. Damit könne Facebook nicht mehr so gezielt Werbung aussenden wie zuvor. Anleger hätten Sorge, dass dadurch das Geschäftsmodell von Facebook stark beeinträchtigt sei. Zuckerberg habe dies bereits im Februar unumwunden zugegeben, die Aktie sei damals um 26% eingebrochen. Allerdings arbeite man an Alternativen, so Zuckerberg.Weiter würden sich Anleger Sorgen um TikTok, den chinesischen Anbieter von Kurzvideos, machen. Instagram gelte schon als Auslaufmodell, TikTok sei noch schnelllebiger und begeistert, oder vielleicht besser gesagt, banne oder hypnotisiere seine Nutzer vor dem Smartphone-Bildschirm. Facebook drohe also seine Vormachtstellung an TikTok zu verlieren. Doch Zuckerberg sei diese Entwicklung nicht entgangen. Das entsprechende Facebook-Produkt heiße reell und erfreue sich zunehmender Akzeptanz. Der Vorteil von reell gegenüber TikTok: Durch Instagram und Facebook wisse Meta mehr über seine Kunden und liefere an dieser Stelle wiederum individuell passendere Kurzvideos aus als TikTok.Der dritte Treiber für Meta sei das Metaverse. Was bei NVIDIA Omniverse heiße, heiße bei Meta Metaverse. Im Metaversum von Facebook werde es ein zweites "Ich" geben, und dieses zweite Ich werde sich dort bewegen können, ohne auf DSGVO, ohne auf Apples Tracking-Restriktionen und ohne auf sonstige Beschränkungen Rücksicht nehmen zu müssen. Meta möchte also wieder einmal Erster im neuen "Wilden Westen" sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: