Es geht um mehr als um Fragen des weltweiten Wirtschaftswachstums, des internationalen Handels und der Regulierung der Finanzmärkte. "Die Welt ist in Unruhe, sie ist uneiniger geworden", mahnte Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung. Deshalb werden sich die G20 in Hamburg auch mit Terrorismus, Klimawandel und Protektionismus befassen. "Keine dieser Herausforderungen macht heutzutage vor Ländergrenzen Halt", so Merkel.



Vom Gipfel erwartet sie ein "Signal der Entschlossenheit". Die Staats- und Regierungschefs müssten zeigen, "dass sie ihre überaus große Verantwortung für die Welt verstanden haben und diese übernehmen." Nur gemeinsam könne es gelingen, die richtigen Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit zu finden. Merkel betonte: "Wir brauchen die G 20 dringender denn je".



Vor dem Gipfel fanden zahlreiche Fachministertreffen zu verschiedenen G 20-Themen statt. Vieles vom dem, was in Hamburg abschließend beraten wird, haben Minister auf diesen Treffen erarbeitet. Auch Kanzlerin Merkel hat sich mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen. Im Dialog mit der Bundesregierung diskutierten die beteiligten Akteure ihre Ideen und erarbeiteten Empfehlungen für die Präsidentschaft. (04.07.2017/ac/a/m)





Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer treffen sich zum G 20-Gipfel. "Shaping an interconnected world", eine vernetzte Welt gestalten - diese Botschaft soll von der deutschen G20-Präsidentschaft ausgehen. Deutschland möchte dazu beitragen, dass alle Menschen von den positiven Effekten der Globalisierung profitieren können. Dazu gehört, Wohlstand und Wachstum fair zu verteilen.