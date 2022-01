Börsenplätze Merck-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Aktie von Merck sei seit dem Jahresanfang deutlich unter Druck geraten. Im Ein-Monatsvergleich zähle das Papier mit einem Minus von knapp zehn Prozent zu den sechs stärksten Verlierern im DAX . Allerdings sei das Papier zuvor auch enorm gut gelaufen. Im 6-Monatsvergleich rangiere die Aktie von Merck mit einem Plus von knapp 20 Prozent auf Platz drei.Zuletzt habe die Aktie einige wichtige Unterstützungen nach unten durchbrochen: Unter anderem die 38- und 90-Tage-Linie. Derzeit kämpfe das Papier mit der Marke von 200 Euro. Die nächste wichtige Unterstützung warte im Bereich des Oktobertiefs 2021 bei 181,70 Euro. Hier verlaufe auch die 200-Tage-Linie.Zuletzt hätten sich einige Analysten zur Aktie der Merck KGaA zu Wort gemeldet. J.P. Morgan habe die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der "Healthcare Conference" der US-Bank auf "overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Vorstandschefin Belen Garijo habe die mittelfristigen Ziele des Pharma- und Spezialchemiekonzerns bekräftigt und sich klar zum "effizienten Wachstum" bekannt, habe Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Auch die Deutsche Bank habe sich vor kurzem zuversichtlich geäußert. Sie habe die Einstufung für Merck KGaA auf "buy" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen. Mit der Akquisition von Exelead stärke der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern das Life-Science-Geschäft zusätzlich, so Analyst Falko Friedrichs."Der Aktionär" bleibe zuversichtlich für die Aktie von Merck. Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Merck-Aktie. Potenzielle Neueinsteiger könnten versuchen, im Bereich der 200-Tage-Linie ein paar Stücke zu ergattern. (Analyse vom 13.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link