Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (30.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Sie sei die mit Abstand beste Aktie im DAX der vergangenen sechs Monate: die Merck-Aktie. Der Titel habe in diesem Zeitraum 42,4 Prozent zulegen können und damit die Sartorius-Aktie geschlagen, die ein Plus von 33,3 Prozent habe erreichen können sowie Siemens Healthineers mit einem Plus von 27,4 Prozent.Auch am heutigen letzten Handelstag des Jahres gehe es bei der Merck-Aktie weiter aufwärts. Bei 231,50 Euro habe der Titel sogar ein neues Allzeithoch markieren können. Zudem habe der Pharmakonzern kurz vor dem Jahreswechsel noch einen Auftrag von der US-Regierung erhalten.Merck habe am Mittwoch gemeldet, dass der Unternehmensbereich Life Science einen Auftrag von der US-amerikanischen Regierung in Höhe von 121 Millionen Euro für den Bau einer Produktionsstätte für Lateral-Flow-Membranen erhalten habe. Der Neubau solle über einen Zeitraum von drei Jahren am US-Standort des Unternehmens in Sheboygan, Wisconsin, errichtet werden.Die Auftragsvergabe durch das US-Verteidigungsministerium im Auftrag des US-Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste erfolge im Rahmen der Maßnahmen der US-Regierung zur Sicherung der lokalen Liefer- und Produktionskapazitäten für wichtige Produkte zur Pandemievorsorge.Das Geschäft des DAX-Konzerns brumme. Die Merck-Aktie sei allerdings inzwischen nicht mehr günstig.Engagierte Anleger lassen die Gewinne - 122 Prozent seit der Empfehlung des AKTIONÄR - laufen und ziehen den Stopp auf 170,00 Euro nach, so Marion Schlegel. (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link