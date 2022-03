Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (03.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der deutsche Konzern habe heute Früh sein Zahlenwerk zum abgelaufenenGeschäftsjahr vorgelegt. Eine besonders hohe Nachfrage im zweiten Coronajahr habe für ein Rekordwachstum gesorgt. Der berichtete Konzernumsatz habe im Vergleich zum Vorjahr um über 12% auf EUR 19,7 Mrd. zugelegt und damit relativ genau die Schätzungen der Analysten getroffen. Das EBITDA pre (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor Sondereffekten) sei um 17,3% auf EUR 6,1 Mrd. gestiegen und habe damit ebenfalls im Bereich der Erwartungen gelegen.Als stärkster Wachstumsmotor habe sich abermals der Bereich Life Science, in welchem unter anderem Material und Geräte für COVID-19 Impfstoffhersteller vertrieben würden, herauskristallisiert. Im Berichtsjahr habe sich ein organisches Umsatzplus von 21,3% und eine EBITDA-pre-Marge von 36,6% ergeben.Unter dem Strich habe sich ein Gewinn von EUR 3,1 Mrd. ergeben, was einem Zuwachs von satten 53,7% entspreche. Aufgrund dieses starken Wachstums könnten sich Anleger über eine noch nie in dieser Höhe dagewesene Dividende freuen. Im Vergleich zu EUR 1,40 sollten EUR 1,85 je Aktie ausbezahlt werden.Für das Geschäftsjahr 2022 erwarte das Unternehmen ein starkes organisches Umsatzwachstum sowie einen Anstieg des bereinigten Betriebsgewinnes. Man erwarte eine positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen, wobei Life Science jedoch der Wachstumstreiber bleiben solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.