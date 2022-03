Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Nach den moderaten Gewinnen vom Vortag nach den Quartalszahlen hätten die Aktien der Merck KGaA am Freitag Fahrt aufgenommen. Mit einem Plus von 3,3 Prozent hätten sie hinter RWE auf Platz zwei in einem stark fallenden DAX gelegen. Die Merck-Papiere würden erstmals seit einem Monat wieder über die 21-Tage-Linie steigen, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gelte.Lob für die Jahresprognosen des Chemie- und Pharmakonzerns habe es von der Deutschen Bank gegeben: "Der neue Ausblick auf 2022 sieht vielversprechend aus", habe Analyst Falko Friedrichs geschrieben. Die Zielvorgabe für den Umsatz liege um zwei Prozent über der Konsensprognose, die für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) sogar um fünf Prozent. Die Schwäche der Pharmasparte im vierten Quartal dürfte sich zudem als vorübergehend erweisen. Die Deutsche Bank habe die Aktie der Merck KGaA auf "buy" mit einem Kursziel von 248 Euro belassen.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Merck KGaA nach den Zahlen zwar von 220 auf 208 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "outperform" belassen. Das vierte Quartal des Pharma- und Spezialchemiekonzerns sei solide ausgefallen, habe Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Das gelte auch für den Ausblick für 2022. Das gesenkte Kursziel sei nur eine Reaktion auf die jüngsten Marktentwicklungen hin.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe Merck KGaA sehe das Kursziel für Merck KGaA bei 198 Euro. Das Zahlenwerk des Pharma- und Spezialchemiekonzerns zum vierten Quartal 2021 sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, habe Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Donnerstag geschrieben. Zudem deckten sich auch die Markterwartungen mit den Aussagen des Managements, 2022 ein starkes Nettoumsatzwachstum und einen starken Betriebsgewinn aus eigener Kraft erzielen zu wollen."Der Aktionär" meine: Merck KGaA sei stark positioniert. Im schwachen Marktumfeld sei der DAX-Wert allerdings auch deutlich unter die Räder gekommen und zuletzt unter den Stopp des "Aktionär" bei 175,00 Euro gerutscht. Mit dem heutigen Kursanstieg helle sich das charttechnische Bild wieder etwas auf. Ein positives Signal wäre die Rückeroberung der 200-Tage-Linie.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.