Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

186,30 EUR +1,66% (13.04.2022, 16:35)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

186,35 EUR +1,17% (13.04.2022, 16:29)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (13.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF).Das mittelfristige Wachstumsziel von Merck KGaA sei weiterhin ein Konzernumsatz im Ausmaß von EUR 25 Mrd. bis zum Jahr 2025. Um dies zu erreichen, habe das Unternehmen zum einen M&A-Transaktionen getätigt, wie zuletzt die Übernahme von Exelead (ein biopharmazeutischer Auftragsentwickler und -hersteller) und Chord Therapeutics (Biotechnologieunternehmen spezialisiert auf seltene entzündliche Erkrankungen des Nervensystems). Zum anderen wolle man bis Ende 2025 "deutlich mehr als EUR 3 Mrd. in Innovationen und Kapazitäten" der Electronics-Sparte investieren.Für das Geschäftsjahr 2021 werde das Management der Hauptversammlung eine Dividende im Ausmaß von EUR 1,85 je Aktie vorschlagen. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche dies einer Erhöhung von über 30%.Q4/2021 sei für Merck KGaA im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Beim Umsatz habe man ein Plus von 13% auf EUR 5,21 Mrd. erwirtschaftet und damit fast genau dem Konsens von EUR 5,17 Mrd. entsprochen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um 31% auf EUR 2,06 verbessert und somit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 2,11 nur knapp verfehlt.Der Healthcare-Bereich des Unternehmens habe im Vergleich zum Vorjahresquartal ein organisches Umsatzwachstum von 4,7% auf EUR 1,87 Mrd. (Konsens: EUR 1,86 Mrd.) verzeichnet. Die Verbesserung sei primär auf das Onkologiegeschäft, zu welchem unter anderem das Medikament Bavencio (Umsatz: EUR 120 Mio.) zähle, und das Fertilitätsgeschäft zurückzuführen. Letzteres habe von Nachholeffekten der Corona-Pandemie allen voran in den Regionen Nordamerika und Asien-Pazifik profitiert.Die für beinahe den halben konzernübergreifenden Umsatz verantwortliche Sparte Life Science habe sich organisch um 14,2% auf EUR 2,39 Mrd. (Konsens: EUR 2,37 Mrd.) verbessert. Mit einer starken EBITDA-pre-Marge von 28,6% sei dieser Geschäftsbereich nicht nur der umsatzstärkste, sondern auch der profitabelste gewesen. Angetrieben worden sei diese Entwicklung abermals durch den Teilbereich Process Solutions (das Geschäft mit Produkten und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung), welcher durch eine starke Nachfrage im Kerngeschäft sowie nach Produkten im Zusammenhang mit der Pandemiebewältigung gestützt worden sei.Auch die Electronics-Sparte von Merck KGaA habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 10,4% auf EUR 953 Mio. den Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 947 Mio. fast genau entsprochen. Wie in den vergangenen Quartalen sei diese Entwicklung maßgeblich durch das Sub-Segment Semiconductor Solutions gestützt worden, welches sich auf Innovationen und Entwicklungen von Materialen im Zusammenhang mit Halbleitern spezialisiere.Das direkte Exposure zu Russland und der Ukraine sei bei Merck KGaA bei einem Umsatzanteil von weniger als 1% kaum erwähnenswert. Wie die meisten Unternehmen im Gesundheitsbereich habe der Konzern momentan mehrere aktive Studien in den beiden Ländern. Diese seien aber nur ein Teil von übergeordneten, global angelegten Studien. Sprich, selbst im Worst Case-Szenario der vorzeitigen Beendigung dieser laufenden Studien sollte dies keinen merklichen Einfluss auf die R&D-Pipline des Unternehmens haben.Merck KGaA habe für das abgelaufene Q4 2021 durchwegs solide Zahlen berichten können, welche sich im Rahmen der Markterwartungen bewegt hätten. Man halte weiter an dem mittelfristigen Umsatzziel von EUR 25 Mrd. bis zum Jahr 2025 fest und zeige sich daher sehr aktiv bei M&A-Transaktionen sowie konzerneigenen Investitionen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte sich das Management ein starkes organisches Wachstum beim Umsatz sowie beim EBITDA-pre. Zur Zeit stelle sich das Bewertungsniveau von Merck KGaA ziemlich heterogen dar. Auf Basis des KGV für 2022e handele die Aktie zu einer Prämie von 30% gegenüber der Konkurrenz.Betrachte man allerdings EV/Sales und EV/EBIT (jeweils 2022e), so werde die Aktie mit einem Abschlag von 67% bzw. 50% gehandelt. In Summe sehe der Analyst daher aus Bewertungssicht Aufholpotenzial bei der Aktie von Merck KGaA. Dies werde ebenfalls von den erwarteten durchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstumsraten des Unternehmens unterstützt, welche im Vergleich zur Peer Group mit 6,9% vs. 3,6% bzw. 7,9% vs. 5,7% überproportional ausfallen würden. Die letzte Korrektur der Aktie von knapp 25% von ihrem Allzeithoch aus biete nach Meinung des Analysten daher eine interessante Einstiegsmöglichkeit.Dementsprechend ändert Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung auf "Kauf". Das Kursziel senke er aber von EUR 228 auf EUR 205, da es zuletzt zu einem allgemeinen leichten Bewertungsabbau der Branche gekommen sei. (Analyse vom 13.04.2022)