Wien (www.aktiencheck.de) - Am Freitag präsentierte in den USA unter anderem Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+0,7%) Zahlen für das zweite Quartal und konnte die Gewinnerwartungen deutlich übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa habe heute Morgen die britische Großbank HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) Quartalszahlen vorgelegt. Dabei seien sowohl die Umsatz- als auch Gewinnerwartungen übertroffen worden. Zudem hätten die Briten angekündigt, bis Dezember weitere USD 2 Mrd. in den Rückkauf eigener Aktien investieren zu wollen.Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) habe in Q2 ebenfalls einen höheren Umsatz und Gewinn einfahren können als erwartet und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 angehoben. Auch der niederländische Getränkekonzern Heineken (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) habe dank des warmen Sommers in Europa und einer stärkeren Nachfrage aus Asien die Gewinnerwartungen übertreffen können. Des Weiteren lege in Europa heute noch Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) Zahlen vor. (31.07.2017/ac/a/m)